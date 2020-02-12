Хоккеисты «Динамо» и «Спартака» проведут ретро-матч в стиле 60-х

12.02.2020, 18:06, Новости дня

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В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское "Динамо" примет столичный "Спартак". Встреча, которая пройдет в формате ретро-матча, состоится в воскресенье, 23 февраля.

Ретро-матч будет посвящен 1960-м годам. Как сообщает пресс-служба "Динамо", обе команды выйдут на лед стадиона в специальной форме, а для болельщиков будет выпущена ретро-атрибутика – значки, шарфы, вымпелы, олимпийки.

Антураж матча в день дерби будет полностью соответствовать эпохе прошлого века – болельщиков ждет выставка ретро-фотографий и советских автомобилей, специальные фотозоны, интерактивы, полевая кухня, а также особое оформление на медиапространствах.

Перед началом игры состоится церемония поднятия под своды арены тренерского стяга знаменитого динамовца Владимира Юрзинова, который 20 февраля отпразднует свой юбилей – в этот день ему исполнится 80 лет. 

Напомним, "Динамо" с 75 очками занимает пятое место в Западной конференции, а "Спартак" в ней же расположился строчкой ниже, имея в активе на пять очков меньше. Обе команды гарантировали себе участие в плей-офф КХЛ.



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Хоккеисты «Динамо» и «Спартака» проведут ретро-матч в стиле 60-х

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