ФСИН проверит, почему убийца Немцова сидел за столом с шашлыками

12.02.2020, 18:06, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа - АвтоГазРесурс

Служебная проверка будет проведена после появления в Интернете фотографий, на которых осужденные, и среди них убийца Бориса Немцова Заур Дадаев, сидят за праздничным столом, предположительно, в исправительной колонии № 3.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала глава пресс-службы главного управления ФСИН РФ по Иркутской области Ольга Хинданова.

По ее словам, снимки, на которых мужчины сидят за столом, заставленным шашлыками, соками и фруктами, будут изучены на предмет установления авторства. Также, по словам Хиндановой, предстоит установить, где и когда были сделаны фотографии, опубликованные в социальных сетях в июле 2018 года.

По законодательству осужденные, кроме столовой, могут посещать кафе, которое есть на территории любой колонии и с разрешения администрации имеют право отмечать там праздник или день рождения.

Заур Дадаев, который получил 20 лет колонии за убийство Немцова, в сентябре 2018 года как злостный нарушитель режима был на год переведен из колонии № 3 в единое помещение камерного типа исправительной колонии № 2 Ангарска. В декабре 2019 года Куйбышевский районный суд Иркутска постановил перевести Дадаева в тюрьму.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ФСИН проверит, почему убийца Немцова сидел за столом с шашлыками

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / Число жертв схода лавин в Турции выросло до 41

14.12 / Россия и Япония разработают лунного робота

30.12 / Премьер-министр Польши прокомментировал заявление Путина о пакте Молотова – Риббентропа

22.01 / Военное руководство РФ решили усилить искусственным интеллектом

04.12 / Коллекторам запретят выбивать долги за «коммуналку»

17.12 / Экс-глава пенитенциарной службы Старенький сообщил о бунте в СИЗО в Кропивницком

09.02 / «Реал» оторвался от «Барселоны» на шесть очков

05.02 / Сборная России готовится к хоккейному Евротуру без потерь

30.12 / Священника, поддержавшего фигурантов «московского дела» отстранили от работы на 5 лет. В епархии назвали это «терапевтической» мерой

30.01 / Один украинский военный получил ранение на Донбассе – штаб ООС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика