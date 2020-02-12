ФСИН проверит, почему убийца Немцова сидел за столом с шашлыками

12.02.2020, 18:06, Новости дня

Служебная проверка будет проведена после появления в Интернете фотографий, на которых осужденные, и среди них убийца Бориса Немцова Заур Дадаев, сидят за праздничным столом, предположительно, в исправительной колонии № 3.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала глава пресс-службы главного управления ФСИН РФ по Иркутской области Ольга Хинданова.

По ее словам, снимки, на которых мужчины сидят за столом, заставленным шашлыками, соками и фруктами, будут изучены на предмет установления авторства. Также, по словам Хиндановой, предстоит установить, где и когда были сделаны фотографии, опубликованные в социальных сетях в июле 2018 года.

По законодательству осужденные, кроме столовой, могут посещать кафе, которое есть на территории любой колонии и с разрешения администрации имеют право отмечать там праздник или день рождения.

Заур Дадаев, который получил 20 лет колонии за убийство Немцова, в сентябре 2018 года как злостный нарушитель режима был на год переведен из колонии № 3 в единое помещение камерного типа исправительной колонии № 2 Ангарска. В декабре 2019 года Куйбышевский районный суд Иркутска постановил перевести Дадаева в тюрьму.