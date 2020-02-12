Каждого пятого в Крым не пускают из-за кредитных долгов – Министерство по оккупированным территориям

12.02.2020, 18:06, Новости дня

20% граждан, которого не пропустили через административную границу с оккупированным Крымом, имеют долги по кредитам. Об этом 12 февраля в эфире радио «Крым.Реалии» сообщил представитель Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Денис Чистиков.

«По статистике Херсонского пограничного отряда за 2019 год основанием для запрета въезда на временно оккупированную территорию Крыма в 20% случаев были именно финансовые обязательства», – сказал он.

Чистиков отметил, что крымчанам рекомендуют по горячей линии или посредством электронной формы выяснять, есть ли они в реестрах должников.

По данным Государственной пограничной службы Украины, во въезде в аннексированный Крым в 2019 году отказали 1300 гражданам, а проследовало в направлении полуострова около 1,2 млн человек.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Каждого пятого в Крым не пускают из-за кредитных долгов – Министерство по оккупированным территориям

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