В «Единой России» захотели добиться снижения ставки по ипотеке для россиян

12.02.2020, 18:05, Новости дня

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия намерена добиваться снижения ставок по ипотеке до приемлемого уровня. С таким требованием «Единая Россия» намерена обратиться в Центробанк и правительство.

«Ипотека в ее нынешнем виде – натуральная кабала. Несмотря на регулярное снижение ставок Банком России, кредитные организации не спешат умерить свои аппетиты и не снижают свои процентные ставки. В 2019 году средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам составляла без малого 10%, реальная ставка колебалась в районе 12%. Таких денег у людей нет, и желающих брать на себя такое «ярмо» все меньше – в 2019 году число выданных ипотечных кредитов упало на 13,8%. Все это происходит на фоне рекордно низкой инфляции и более чем гуманной ставки Центробанка», – отметил Турчак, сообщается на сайте партии.

Турчак напомнил, что 7 февраля Банк РФ снизил ключевую ставку до исторического минимума – 6%.

«Крупные банки опустили ставки формально ниже 8%. Считаем, что даже «рекордно низкая» ставка по ипотеке в 8% является завышенной и непосильной. Сейчас сложились все условия для того, чтобы ставка по ипотеке была снижена до 5-6%. Прежде всего – в банках с государственным участием, которые занимают на рынке ипотеки 80%. При таком снижении количество семей, которые смогут позволить себе приобрести квартиру стоимостью 3 млн рублей увеличится минимум на 13%. Это огромное количество людей, которые смогут улучшить свои жилищные условия», – уверен секретарь генсовета партии.

По его словам, «Единая Россия» будет добиваться снижения ставок по ипотеке до приемлемого уровня. «Обратимся с этим вопросом в Центробанк и правительство, вместе найдем способ обуздать аппетиты банкиров. Зарабатывать многомиллионные годовые бонусы на страданиях простых людей – неприемлемо и просто аморально», – заключил Турчак.