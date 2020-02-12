Постаревший Сергей Шнуров поделился фотографией с женой

12.02.2020, 18:04, Разное

Пользователи Сети все чаще стали замечать, что Сергей Шнуров стал в свои сорок шесть лет выглядеть намного старше. Постаревший певец поделился фотографией с женой.
Лидера группы «Ленинград» многие начали критиковать, говоря, что он уже не тот «Шнур», что был раньше, деньги его испортили. Раньше, по мнению людей, он был более искренним, ближе к народу, а сейчас, когда по подсчетам Forbes «Ленинград» занял второе место в списке самых богатых российских знаменитостей, многие поклонники отвернулись от артиста. Шнуров в Instagram опубликовал пост, в котором уверяет всех, что ничуть не изменился, по-прежнему любит простоту во всем, изменился разве что только антураж. В январе певец публиковал снимки с отдыха на Карибских островах, где он с женой весело проводит время на роскошной яхте. А вчера поделился фотографией с женой Ольгой Абрамовой, продемонстрировав на ее пальце дорогостоящее кольцо с бриллиантом.

Женившись в четвертый раз, Сергей Шнуров перестал употреблять алкогольные напитки и стал приверженцем здорового образа жизни. Несмотря на это, его внешний вид изменился. Он стал выглядеть старше своих лет. В предыдущем браке певец выглядел намного лучше. Многие пользователи Сети обратили внимание, что его нынешняя супруга Ольга Абрамова стала очень похожа на экс-жену Матильду. Возможно, она сама создает такой образ, а может и Шнуров пытается «слепить» из нее копию Матильды, потому что до сих пор тоскует по ней. Пара официально развелась 15 августа 2018 года.



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Постаревший Сергей Шнуров поделился фотографией с женой

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