Александр Друзь рассказал, почему до сих пор работает

12.02.2020, 18:04, Разное

Александру Друзю 64 года, он давно на пенсии, но до сих пор трудится. Знаток «Что? Где? Когда?» сообщил, что на одно пособие прожить не получится.
В последнее время все известные люди жалуются на свою небольшую пенсию. Как выяснилось, если человек не имеет званий и наград, то получит около 15 тысяч рублей. Александр Друзь сообщил, что его пенсия небольшая, даже меньше, чем у Елены Ханги, и жить на нее просто невозможно, потому он и работает на телевидении, руководит игровыми программами. За такой проект он может заработать от 100 до 200 тысяч рублей.

Также Александр Друзь снимается в рекламах. Гонорар за ролик может достигать миллиона рублей. Еще ведущий проводит тренинги и читает лекции, получая от 300 до 500 тысяч рублей за выступление. Он посещает регионы, потому кроме заработной платы организаторы обязаны оплачивать ему перелет и жилье.



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Александр Друзь рассказал, почему до сих пор работает

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