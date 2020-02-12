Гаджеты: Гибридный пикап Badger на водороде и электричестве (5 фото)

12.02.2020, 17:58, Новости дня



Ажиотаж, вызванный удачным маркетинговым ходом Илона Маска, анонсировавшего пикап Tesla Cybertruck, продолжает плодить конкурентов на рынке крупногабаритных легковых электромобилей. Компания Nikola Corporation (США) объявила о создании концепта гибридного пикапа Badger (Барсук), силовая установка которого использует электроэнергию от аккумуляторов и водородного генератора. Кроме того, дизайн кузова, рекуперативная система торможения т экономная силовая установка гарантируют уникальные показатели набора скорости и огромный запас автономного хода, достигающий 1500 км.



Производитель заявляет о установке на борту Badger емкости для водорода (8 кг), который расходуется на генерацию электричества для силового агрегата автомобиля мощность которого достигает 900 лошадиных сил. Используя запас водорода от одной заправки пикап сможет преодолеть путь длинной в 965 км (600 миль).



Кроме того в пикапе установят аккумуляторные батареи позволяющие проехать еще 480 км (300 миль), при этом у Badger усовершенствованная система рекуперативного торможения, улучшенная аэродинамика корпуса, использованы энергоэффективные электродвигатели. Все это позволяет обеспечить авто уникальную динамику, снизить расход топлива и увеличить радиус автономной езды. Так до скорости 60 миль в час (96 км/ч) пикап должен разогнаться за 2,9 секунды.

В работе по созданию и выпуску Badger компания Nikola сотрудничает с неназванными OEM производителями. В планы компании входит создание сети заправок для водородных генераторов. Пока нет сведений о цене будущего пикапа, однако заявлено, что презентация полноприводного гибридного пикапа Badger состоится в сентябре 2020 года.