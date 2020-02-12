Местные власти оправдались за выставление счета селянам за несуществующий водопровод

12.02.2020, 17:58, Новости дня

В Тюменской области жители села Боровский получили счет за несуществующий водопровод, местные власти сообщили, что это произошло по ошибке.

«Некорректность в начислении может возникать в результате завершения мероприятий по формированию абонентской базы потребителей. Чтобы все данные о пользователях услуг «Тюмень Водоканала» были верными, на территории администраций муниципальных образований организована работа специалистов абонентской службы компании», – рассказали в администрации Тюменского района, передает Ura.ru.

Отмечается, что квитанция на оплату воды за январь 2020 года пришла нескольким жителям поселка. В «Тюмень Водоканале» заверили, что селянам, имеющим собственные скважины или колодцы, сделают перерасчет.