Facebook удалил сеть аккаунтов спецслужб РФ, которая работала в Украине

12.02.2020, 17:54, Новости дня

Компания Facebook сообщила об удалении из сети аккаунтов и групп, связанных с российскими спецслужбами, которые работали в основном в Украине, а также в других странах. Об этом 12 февраля сообщается блоге Facebook.

Эту сеть создали для незаконного вмешательства во внутренние дела других стран, прежде всего Украины. В компании отметили, что не хотят, чтобы их соцсети использовали для манипулирования людьми.

Так, в российскую сеть входили 78 учетных записей Facebook, 11 страниц, 29 групп и 4 учетные записи в Instagram.

Люди, которые стояли за этими аккаунтами, изображали из себя местных, используя фальшивые данные.

После расследования в Facebook пришли к выводу, что это скоординированная работа по распространению недостоверной информации, связанная с российскими военными разведывательными службами.

Эта сеть распространяла контент на русском, украинском и английском языках о местной политике, общественных деятелей, якобы утечке из Службы безопасности Украины, связанные с «этническим напряжением» в Крыму и падением «Боинга» MH17 на Донбассе. Некоторые из этих людей представлялись журналистами и пытались связаться с политиками, общественными деятелями и журналистами.

Также Facebook показал примеры публикаций российской сети.

Фото: about.fb.com

Фото: about.fb.com

Фото: about.fb.com

Социальная сеть Facebook начала работать в 2004 году. По состоянию на конец 2019 года в соцсети было около 2,5 млрд активных пользователей.

В сентябре 2018 в компании заявили, что проверять достоверность на фотографиях и видеороликах в рамках борьбы с «российскими пропагандистами», которые распространяют фейковые новости.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Facebook удалил сеть аккаунтов спецслужб РФ, которая работала в Украине

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