«Формула-1» перенесла Гран-при Китая из-за вспышки коронавируса

12.02.2020, 17:54, Новости дня

Гран-при «Формулы-1», который был запланирован на 17-19 апреля в Китае, отменили из-за вспышки и распространения нового коронавируса, пишет официальный сайт «Формулы-1».

Решение было принято совместно с Федерацией автомобильного и мотоспорта КНР и Международной автомобильной федерацией.

«Учитывая текущие проблемы со здоровьем, а также чрезвычайную ситуацию, которую объявила Всемирная организация здравоохранения, «Формула-1″ приняла необходимые меры для обеспечения здоровья и безопасности своего персонала, участников чемпионата и зрителей», – написано в заявлении.

«Формула-1» будет сотрудничать с необходимыми органами для изучения возможности проведения соревнований в альтернативные даты в конце года в случае улучшения ситуации.

29 января из-за коронавируса в Китае отменили этап Кубка мира по горнолыжному спорту, а 4 февраля гонку Формулы Е.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден в китайском Ухане 31 декабря 2019 года. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на конец суток 11 февраля количество жертв нового коронавируса в Китае достигло 1113. Общее число инцифированных составило 44 653 человека, 4740 вылечились и были выписаны из больниц. В тяжелом состоянии находятся 8204 человека.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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«Формула-1» перенесла Гран-при Китая из-за вспышки коронавируса

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