Трамп продолжает критиковать дело Роджера Стоуна

12.02.2020, 17:52, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в среду продолжил критику процесса по делу своего давнего друга Роджера Стоуна, которого признали виновным в нарушениях, связанных с выборами 2016 года.

«Мои поздравления генпрокурору Биллу Барру с тем, что он взял в свои руки вышедшее из-под контроля дело, которое, возможно, вообще не стоило заводить. Имеющиеся доказательства четко свидетельствуют, что фабрикация Мюллера носит ненадлежащий и сомнительный характер», – написал Трамп в «Твиттере».

Накануне президент выразил возмущение по поводу рекомендации прокуроров, которые призвали приговорить Стоуна к тюремному заключению на срок от 7 до 9 лет.

«Это ужасная и очень нечестная ситуация, – написал Трамп в «Твиттере». – Настоящие преступления совершались с другой стороны, а с ними ничего не делается. Нельзя допустить извращения правосудия!»

Позднее во вторник Министерство юстиции неожиданно отозвало эту рекомендацию, назвав ее «излишней и необоснованной». При этом все четыре прокурора, участвовавшие в процессе, подали в отставку. В Минюсте настаивают, что решение об изменений рекомендаций было принято в ночь с понедельника на вторник, хотя объявлено о нем было уже после публикации твита Трампа.

Приговор Стоуну должны вынести на следующей неделе.

Трамп отказался ответить на вопрос журналиста о том, планирует ли он помиловать своего бывшего советника. «Я не хочу сейчас говорить об этом», – сказал он.