Армия Сирии взяла под контроль шоссе на Алеппо

12.02.2020, 17:51, Новости дня

Связывающее Алеппо с южными городами Сирии шоссе полностью свободно от террористов, сообщило Минобороны России.

«В настоящее время от контроля террористов освобождена важнейшая транспортная артерия Сирии – дорога М-5, связывающая находившуюся в блокаде северную столицу Алеппо с южными городами Сирии Хамой, Хомсом и Дамаском», – сообщило ведомство, передает ТАСС.

В Минобороны добавили, что освобождение дороги позволит быстрее восстановить мирную жизнь в стране.

Напомним, в начале февраля сирийская армия освободила бывший форпост террористов в Идлибе.

В среду президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили урегулирование сирийского кризиса в контексте обострения обстановки в Идлибе.