Представлен обновлённый хэтчбек Citroën C3

12.02.2020, 17:47, Разное

Представитель французского автопрома — компания Citroën презентовала обновлённый хэтчбек C3. Плановые изменения коснулись расширения вариантов экстерьера, увеличения количества электронных систем безопасности и некоторых решений в интерьере авто.
Прошедший рестайлинг Citroën C3 отличается иной оптикой, радиаторной решёткой с выполненными их хрома «усиками», колёсами размером 17 дюймов с совершенно другим дизайном и накладками Airbump. Кроме того, если до обновления у авто было 36 вариантов экстерьера, то теперь их число увеличилось до 97. Появились два новых оттенка для кузова, 4 новых варианта расцветки крыши и такое же количество стайлинг-пакетов. В салоне после обновления доступны новые системы безопасности, современная мультимедиа, передние парковочные датчики, сиденья из пенополиуретана с увеличившейся на 13 мм толщиной и другое.

Под капотом Citroën C3 оснащается 3-цилиндровыми бензиновыми двигателями, генерирующими мощность 110 и 83 л.с, и 1,5-литровым 100-сильным дизельным агрегатом. Возможность заказа обновлённого хэтчбека для жителей Европы откроют в ближайшие месяцы, а поставки авто начнутся в июне текущего года, но стоимость на данный момент остаётся неизвестной.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Представлен обновлённый хэтчбек Citroën C3

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.12 / Довели женщины: Глинников погряз в жуткой депрессии

11.12 / Марго Овсянникова о Бузовой и «Евровидении»

06.12 / Ученые: Растения способны кричать на ультразвуковых частотах во время стресса

24.12 / Скандалы: Турция контрабандой доставляет оружие террористам Ливии

29.01 / В Индии найдена древняя статуя бога Солнца

28.12 / Мнение: Мы его помним. С Днём Рождения, Брат!

12.01 / Мнение: Умер султан Омана

07.01 / 45-летняя Хлоя Севиньи ждет первенца

03.01 / В новогоднюю ночь Максим Галкин с сыном смотрел концерт Аллы Пугачевой

12.01 / Наука: У попугаев нашли альтруизм

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика