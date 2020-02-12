Представлен обновлённый хэтчбек Citroën C3

12.02.2020, 17:47, Разное

Представитель французского автопрома — компания Citroën презентовала обновлённый хэтчбек C3. Плановые изменения коснулись расширения вариантов экстерьера, увеличения количества электронных систем безопасности и некоторых решений в интерьере авто.

Прошедший рестайлинг Citroën C3 отличается иной оптикой, радиаторной решёткой с выполненными их хрома «усиками», колёсами размером 17 дюймов с совершенно другим дизайном и накладками Airbump. Кроме того, если до обновления у авто было 36 вариантов экстерьера, то теперь их число увеличилось до 97. Появились два новых оттенка для кузова, 4 новых варианта расцветки крыши и такое же количество стайлинг-пакетов. В салоне после обновления доступны новые системы безопасности, современная мультимедиа, передние парковочные датчики, сиденья из пенополиуретана с увеличившейся на 13 мм толщиной и другое.

Под капотом Citroën C3 оснащается 3-цилиндровыми бензиновыми двигателями, генерирующими мощность 110 и 83 л.с, и 1,5-литровым 100-сильным дизельным агрегатом. Возможность заказа обновлённого хэтчбека для жителей Европы откроют в ближайшие месяцы, а поставки авто начнутся в июне текущего года, но стоимость на данный момент остаётся неизвестной.