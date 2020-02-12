Депутат Госдумы Швыткин назвал «продолжением информационной войны» заявление США об усилении мощи РФ И КНР

12.02.2020, 17:47, Разное

В военном ведомстве США недавно заявили, что РФ и КНР наращивают мощь в мире, тем самым создавая угрозу безопасности. Депутат Госдумы Юрий Швыткин назвал «продолжением информационной войны» обнародованные Пентагоном данные.
«Панические» заявления США, сделанные в ходе подготовки оборонного бюджета страны на будущий год, являются продолжением спровоцированной ранее Вашингтоном информационной войны против Китая и России, говорит депутат Госдумы. При этом Швыткин уверен, что РФ руководствуется исключительно задачами обороны и «не отступает» от международного права, а вот Пентагон подобными заявлениями просто хочет «переложить ответственность» за мировую безопасность. Также депутат особо отметил наращивание США собственного военного потенциала и «неуклюжее» нежелание продлевать договор СНВ-3.

Ранее американским военным ведомством были обнародованы карты с зафиксированной активностью сил РФ и КНР. В связи с этим авторы документа заявляли об угрозе со стороны армий данных стран и внесли предложение усиливать оборонную мощь США, информирует «ПолитЭксперт».



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Депутат Госдумы Швыткин назвал «продолжением информационной войны» заявление США об усилении мощи РФ И КНР

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