Кабмин Украины определил четкий механизм предоставления добровольцам статуса участника боевых действий

12.02.2020, 17:42, Новости дня

Правительство определило четкий механизм предоставления статуса участника боевых действий членам добровольческих формирований. Об этом во время брифинга сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Сегодня мы приняли проект, который определяет четкий механизм предоставления статуса участника боевых действий для добровольцев. До сих пор люди, которые в сложное для страны время пошли защищать родную землю, имели сложности с получением этого статуса. Теперь будет четкий механизм», – написал Гончарук.

В Telegram премьер-министр назвал это решение «восстановлением справедливости».

«Добровольцы будут иметь льготы и соцгарантии как участники боевых действий. Также они смогут получить государственную социальную поддержку, получить помощь в социальной и профессиональной адаптации после возвращения с военной службы», – добавил Гончарук.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

С 2014 года правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.

23 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предоставлении статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Кабмин Украины определил четкий механизм предоставления добровольцам статуса участника боевых действий

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