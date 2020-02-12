Три жительницы Луганской области осуждены за проведение сепаратистского «референдума» в 2014 году

12.02.2020, 17:42, Новости дня

Беловодский райсуд Луганской области осудил трех жительниц Станично-Луганского района за участие в организации сепаратистского «референдума» в регионе в 2014 году. Об этом 12 февраля сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«В мае 2014 года указанные лица добровольно приняли участие в «референдуме» по поддержке «акта о государственной самостоятельности «ЛНР» – выполняли функции секретаря и двух членов «участковой избирательной комиссии». Во время незаконного волеизъявления «секретарь» непосредственно отвечал за подсчет голосов и составление «протоколов» по итогам псевдореферендума, «члены комиссии» вели учет граждан, выдавали бюллетени, следили за процессом и порядком голосования», – сообщила прокуратура.

Суд признал женщин виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). С учетом признания обвиняемыми вины, содействия в раскрытии преступления и разоблачения других соучастников суд назначил им наказание в виде пяти лет тюрьмы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Три жительницы Луганской области осуждены за проведение сепаратистского «референдума» в 2014 году

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