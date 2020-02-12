Директор Украинского центра социальной аналитики: Деньги на борьбу с болезнями обналичиваются в Украине и оседают в частных карманах

12.02.2020, 17:42, Новости дня

Украинские получатели грантов освоили миллионы долларов иностранной помощи от американских налогоплательщиков не по назначению, написал 11 февраля в своем блоге на сайте «Корреспондент» директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш.

По его словам, Украина получает «огромные суммы» от других стран в виде помощи – на внедрение реформ, в том числе и на медицину $100 млн до $150 млн в год.

«Но, несмотря на полученные миллионы, сегодня мы беззащитны перед большинством угроз. В том числе и коронавирусом. Миллионы, которые должны были идти на благие цели, обналичиваются в Украине и оседают в частных карманах», – написал Филиндаш.

В качестве примера неэффективного расходования средств он приводит программу «HealthLink: Активизация усилий по противодействию ВИЧ/СПИДу в Украине», финансируемую правительством США.

«Действительно, поддержка в борьбе со СПИДом очень нужна, ведь в Украине только официально зарегистрировано 240 тысяч ВИЧ-позитивных людей. Так вот – на эти нужды правительство США выделяет 22 млн долларов», – сообщил Филиндаш.

Эксперт отметил, что потрачено уже 10% от суммы на мобильные телефоны как сувениры, мебли для офиса, перелеты, гостиницы и информационно-аналитические услуги.

«Проект стартовал в 2017 году. А это закупки 2019 года. То есть они ничего еще не начинали делать. Кроме гостиниц, компьютеров и мебели», – отметил Филиндаш.

Он назвал исполнителей проекта: Благотворительная организация «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ / СПИД» (ЛЖВ) и Международный благотворительный фонд «Альянс общественного здоровья». 

Также Филиндаш привел пример другого проекта, финансируемого USAID, на $23 млн: в нем исполнителями значатся «Делойт энд Туш ЮСК» и «Делойт Консалтинг Оверсиз Проджект».

«Как обычно, почти 200 тыс. долларов – это ноутбуки и всевозможные гаджеты. 3,4 млн. долларов – это публикация материалов проекта, почтовые услуги. Коммунальные платежи офиса. 143 тыс. долларов на перелеты внутри Украины и 512 тыс. долларов на проживание в гостиницах, аренду, питание на вербинарах и фокус-группах. Отлично потратили. Молодцы!!!» – резюмировал автор.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Директор Украинского центра социальной аналитики: Деньги на борьбу с болезнями обналичиваются в Украине и оседают в частных карманах

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