Оптимистично настроенный спутник жизни положительно влияет на умственное здоровье пациента

12.02.2020, 17:40, Разное

Мы проводим много времени с нашими партнёрами. Они могут подтолкнуть нас к занятиям спортом, здоровому питанию или напомнить о необходимости принимать лекарства. А еще помогают сохранить интеллектуальное здоровье

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Исследователи из Мичиганского государственного университета обнаружили, что пожилые люди, чьи супруги отличались оптимизмом во взглядах, реже страдали болезнью Альцгеймера, деменцией и снижением когнитивных способностей. По-видимому, это объясняется более здоровой обстановкой, царящей в их доме. Также выяснилось, что в семьях, где живут оптимисты, чаще вспоминаются радостные моменты, чем печальные. Это благоприятно влияет на эмоциональное состояние обоих партнеров. В свете этих результатов начинает вырисовываться новый оригинальный способ поддержания когнитивного и эмоционального здоровья в семейных отношениях. Авторы исследования предлагают учиться смотреть на жизнь с оптимизмом!