В мессенджерах появились стикеры по мотивам фильма «Одесский пароход»

12.02.2020, 17:32, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа - АвтоГазРесурс

Пользователи популярных мессенджеров теперь могут воспользоваться стикерами по мотивам фильма "Одесский пароход" режиссера Сергея Урсуляка, премьера которого состоялась в эфире телеканала "Россия 1". На них представлены крылатые фразы из знаменитых миниатюр Михаила Жванецкого, прозвучавшие в исполнении Чулпан Хаматовой, Михаила Ефремова, Сергея Маковецкого, Сергея Гармаша, Ирины Пеговой, Владимира Машкова и других.

Стикеры можно использовать в повседневном общении вместо слов. Они уже доступны в мессенджерах WhatsApp, Telegram, а скоро появятся и в Viber.

Премьера комедии "Одесский пароход" состоялась в эфире "России 1" 1 января 2020 года. Его фрагменты на онлайн-площадках телеканала в совокупности набрали более пятидесяти миллионов просмотров. Сюжет ленты разворачивается внутри одесского дворика 1970-х годов, где живут колоритные, запоминающиеся персонажи. В основу комедии заложены знаменитые миниатюры писателя-юмориста Михаила Жванецкого. В фильме занято целое созвездие самых популярных актеров страны.

Скачать стикеры можно тут:

AppStore

GooglePlay

Telegram



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

В мессенджерах появились стикеры по мотивам фильма «Одесский пароход»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.01 / У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0

24.01 / Посол РФ в США назвал возможные сроки встречи лидеров стран «большой пятерки»

07.02 / Выборы в США. Кокусы демократов в Айове выиграл открытый гей Буттиджич

09.02 / Экс-полпреда главы Чечни на Украине отпустили из-под ареста

12.02 / Минздрав заявил о ликвидации дефицита масок в России

03.12 / За год экспресс из Киева в аэропорт Борисполь перевез около 1 млн пассажиров – «Укрзалізниця»

19.01 / МИД заявил о попытках срыва перемирия в Ливии

23.12 / Полиция Татарстана «отработала» на школьниках разгон митинга. Подростки рассказали о полученных травмах

14.01 / Политика: Заграница помогает российским политикам защищать интересы страны

12.02 / Рубль укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика