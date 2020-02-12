В мессенджерах появились стикеры по мотивам фильма «Одесский пароход»

12.02.2020, 17:32, Новости дня

Пользователи популярных мессенджеров теперь могут воспользоваться стикерами по мотивам фильма "Одесский пароход" режиссера Сергея Урсуляка, премьера которого состоялась в эфире телеканала "Россия 1". На них представлены крылатые фразы из знаменитых миниатюр Михаила Жванецкого, прозвучавшие в исполнении Чулпан Хаматовой, Михаила Ефремова, Сергея Маковецкого, Сергея Гармаша, Ирины Пеговой, Владимира Машкова и других.

Стикеры можно использовать в повседневном общении вместо слов. Они уже доступны в мессенджерах WhatsApp, Telegram, а скоро появятся и в Viber.

Премьера комедии "Одесский пароход" состоялась в эфире "России 1" 1 января 2020 года. Его фрагменты на онлайн-площадках телеканала в совокупности набрали более пятидесяти миллионов просмотров. Сюжет ленты разворачивается внутри одесского дворика 1970-х годов, где живут колоритные, запоминающиеся персонажи. В основу комедии заложены знаменитые миниатюры писателя-юмориста Михаила Жванецкого. В фильме занято целое созвездие самых популярных актеров страны.

Скачать стикеры можно тут:

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