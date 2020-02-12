Ученые: Мыло с триклозаном способно привести к раку и другим проблемам в организме

12.02.2020, 17:31, Разное

Ученые в разных странах говорят об опасности триклозана для здоровья человека. Антибактериальное мыло с присутствием вещества в составе может привести к раку и другим проблемам в организме.

Синтезированное еще 35 лет назад в Швейцарии химическое соединение обладает способностью уничтожать многие микроорганизмы. Но цена этой победы, считают ученые, несоизмеримо высока. Негативное влияние на эндокринную систему, снижение иммунитета и фертильности человека, провоцирование онкологических процессов доказаны научно в ходе многочисленных исследований. Кроме того, специалисты считают, что для предотвращения инфекционных заболеваний мыло с триклозаном не более эффективно, чем обычное. При регулярном же его использовании у бактерий вырабатывается устойчивость к антибиотикам.

Необходимо подчеркнуть, что изучение проводилось учеными разных институтов и не в одной стране. Выводы, к которым пришли специалисты, заставили законодательно отнести вещество к запрещенным в США ещё в 2016 году. В связи с этим прекращена свободная продажа любых средств гигиены, а также косметики, в составе которых присутствовал Triclosan. В РФ вещество официально не под запретом и его по-прежнему можно встретить в составе самой разной бытовой химии.