Цены на смартфон Samsung Galaxy S10 падают на фоне выпуска S20

12.02.2020, 17:31, Новости дня

Стоимость смартфона Samsung S10 рекордно снизилась перед официальной премьерой нового флагмана Galaxy S20.

Напомним, новинки рассекретили накануне во время выставки Galaxy Unpacked 2020. Напомним, при первом поступлении девайса на российский рынок его стоимость составляла порядка 62 тысяч рублей. Однако позже эта цена стала не актуальной и приобрести гаджет стало возможным по цене от 44 тысяч рублей. Эксперты уверены, более дешевый смартфон окажется достаточно востребованным на рынке.

В компании продемонстрировали помимо линейки смартфонов, также новые беспроводные наушники, которые радикально отличаются от предшественника по своим параметрам и автономности. Цена флагмана пока остается неизвестной.



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Цены на смартфон Samsung Galaxy S10 падают на фоне выпуска S20

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