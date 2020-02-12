В Ростове-на-Дону слесарь поджег свою возлюбленную

12.02.2020, 17:31, Разное

В Ростове-на-Дону местный житель поджег свою возлюбленную во время ссоры. Пострадавшая была доставлена в больницу с серьезными травмами, подробности произошедшего устанавливают сотрудники полиции.
Мужчина, по предварительным данным, работал в частной компании слесарем-ремонтником. Накануне между ним и его сожительницей произошла ссора, в ходе которой подозреваемый поджег возлюбленную. Женщина получила серьезные ожоги, прибывшие на место произошедшего медики доставили ее в больницу.

Подозреваемого задержали работники полиции, подробности инцидента станут известны позже.



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В Ростове-на-Дону слесарь поджег свою возлюбленную

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