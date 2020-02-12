Россия отвергла обвинения Турции в атаках на мирных жителей в Идлибе

12.02.2020, 17:31, Новости дня

Российская сторона не принимает обвинения со стороны Турции в якобы атаках на мирных жителей в сирийском Идлибе, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Мы излагаем свою позицию, мы не оспариваем то, что по целому ряду вопросов, в частности, этому, у нас есть разночтения с Турцией, именно для этого наши эксперты буквально недавно вернулись из Турции, где встречались с турецкой стороной, и в ближайшее время будет, я думаю, что объявлено, либо состоятся контакты опять же с турецкими коллегами для прояснения и детализации всех сложных, трудных вопросов, которые у нас есть на повестке», – передает ее слова РИА «Новости».

В Минобороны также заявили, что сообщения о массовых потоках беженцев из идлибской зоны деэскалации не имеют под собой фактической основы.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в Идлибе.

В Кремле заявили, что сирийская армия в Идлибе наносит удары по террористам, а не по гражданским лицам.



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Россия отвергла обвинения Турции в атаках на мирных жителей в Идлибе

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