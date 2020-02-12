В Челябинской области мать звонила 327 раз, чтобы вызвать детского врача

12.02.2020, 17:30, Разное

В Челябинской области мать двухлетней девочки более 300 раз звонила в детскую поликлинику, чтобы вызвать врача. Об этом пояснила депутат Заксобрания региона Ольга Мухометьярова.
На своей странице в Facebook депутат разместила сообщение, а также скриншоты, подтверждающие, сколько исходящих вызовов пришлось сделать местной жительнице. Произошел инцидент накануне в городе Златоуст, а объяснить его поспешил главврач больницы.

По словам главы медучреждения, на данный момент наблюдается эпидемия гриппа и простудных заболеваний, а потому врачам сложно принимать сразу много пациентов.



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В Челябинской области мать звонила 327 раз, чтобы вызвать детского врача

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