Известная корейская актриса умерла на 25 году жизни

12.02.2020, 17:30, Новости дня

Корейская актриса Го Су Юнг умерла в возрасте 24 лет, как сообщают источники, девушка давно болела. О смерти знаменитости сообщили представители пиар-компании Story J Company на официальной странице в Instagram, информирует msn.com.

«Несколько дней назад Го Су Юнг попрощалась с этим миром и стала одной из ярких звезд на небе», – приводит сообщение агентства РИА «Новости».

Похороны актрисы состоялись еще 9 февраля, однако о ее смерти решено было сообщить только сейчас.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от (@storyjcompany) 11 Фев 2020 в 3:01 PST

Го Су Юнг родилась 24 апреля 1995 года. Популярность к ней пришла после ролей в корейском фэнтези-сериале «Гоблин» (2016 год) и триллере «Лжесвидетельство Соломона».

В 2017 году она также появилась в клипе K-pop группы BTS на трек With Seoul.

В декабре в собственном доме был найден погибшим 27-летний  южнокорейский актер и певец Ча Ин Ха.

Ранее сообщалось о смерти двух молодых южнокорейских певиц: в октябре стало известно о смерти 25-летней Чхве Чжин Ри (Солли), а через некоторое время умерла ее подруга Гу Хара, которой было 28 лет.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Известная корейская актриса умерла на 25 году жизни

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.12 / Туск: Поддержка Украины – в интересах Европы

13.12 / Основанная Найемом адвокатская компания не будет защищать фигурантов дела об убийстве Шеремета – заявление

13.01 / FAZ — РФ уверена, что достроит «Северный поток — 2», но сделать это будет сложно

09.12 / В Госдуме озвучили доводы против решения ВАДА

16.12 / НАТО заявило о «небывалой активности» российских подлодок

10.12 / Аваков: Россияне предлагали играть дурочку под названием «разведение вдоль всей границы». Где разводить? В Марьинке, где каждый метр полит кровью?

10.01 / Компания Nissan готовит спецверсию Micra, Qashqai и X-Trail

23.01 / Стрелку часов Судного дня перевели на 20 секунд, до полуночи осталось 100 секунд

21.01 / В США начали разработку вакцины от нового коронавируса, зафиксированного в Китае

23.01 / Правительство Украины анонсировало строительство по 100 школ, садов и стадионов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика