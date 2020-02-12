Флагман Huawei P40 Pro показали на новых рендерах

12.02.2020, 17:30, Новости дня

Пользователям стали доступны рендерные изображения нового флагманского смартфона Huawei P40 Pro.

Вместе с тем официальная презентации гаджета пройдет уже к весне нынешнего года. Для продвинутых поклонников серии не появилось никаких неожиданных моментов от рендеров, так как ранее уже рассекретили, что новинка Huawei P40 Pro получил основную камеру на 5 модулей, а также сдвоенную камеру на 2 модуля, характеристики которых неизвестны.

Также указывается, что экран-водопад в модели Huawei P40 повторяет стилистику от Huawei Mate 30 Pro, однако уровень кривизны несколько уменьшится. В числе достоинств значится 10-кратный оптический зум. Новинка получит топовый восьмиядерный процессор SoC Kirin 990, а также ряд других продвинутых опций.