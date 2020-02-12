Флагман Huawei P40 Pro показали на новых рендерах

12.02.2020, 17:30, Новости дня

Пользователям стали доступны рендерные изображения нового флагманского смартфона Huawei P40 Pro.

Вместе с тем официальная презентации гаджета пройдет уже к весне нынешнего года. Для продвинутых поклонников серии не появилось никаких неожиданных моментов от рендеров, так как ранее уже рассекретили, что новинка Huawei P40 Pro получил основную камеру на 5 модулей, а также сдвоенную камеру на 2 модуля, характеристики которых неизвестны.

Также указывается, что экран-водопад в модели Huawei P40 повторяет стилистику от Huawei Mate 30 Pro, однако уровень кривизны несколько уменьшится. В числе достоинств значится 10-кратный оптический зум. Новинка получит топовый восьмиядерный процессор SoC Kirin 990, а также ряд других продвинутых опций.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Флагман Huawei P40 Pro показали на новых рендерах

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.01 / “Кащей бессменный”

08.01 / Украинский Boeing 737 разбился под Тегераном сразу после взлёта

15.12 / «Укрзалізниця» запустила дополнительные рейсы поезда «четырех столиц» к праздникам

18.01 / Guardian — глава МВФ предупредила о риске повторения Великой депрессии

07.02 / Турция заявила об отсутствии проблем в совместном с Россией патрулировании в Сирии

22.01 / Автоновости: Toyota отзывает 3,4 млн автомобилей по всему миру

10.02 / Китай выделил более 10 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом

23.01 / У нового министра спорта РФ была судимость

08.01 / В ЕС заявили о готовности сделать все возможное для сохранения ядерной сделки с Ираном

21.01 / Комитет Совфеда РФ поддержал законопроект о поправках к конституции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика