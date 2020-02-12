США решили закупить рекордное количество противокорабельных ракет

12.02.2020, 17:26, Новости дня

Пентагон решил закупить в течение 2021-25 годов 850 новейших противокорабельных ракет, пишут СМИ со ссылкой на проект военного бюджета ВМС США.

Бюджет ВМС на закупку вооружений всех типов вырос на 800 млн долларов по сравнению с 2019 годом, передает «Интерфакс» со ссылкой на документ.

Для ВМС планируется закупить противокорабельные крылатые ракеты дальнего действия Long-Range Anti-Surface Missile (LRASM) корпорации Lockheed Martin, их собираются устанавливать на палубные истребители-бомбардировщики F/A-18 E/F Super Hornet 210.

Отмечается, что с 2017 по 2020 год таких ракет было поставлено в ВМС всего 99 штук.

Ранее сообщалось, что ВМС США сертифицировали первую в мире электромагнитную катапульту EMALS к применению для всех типов боевых самолетов палубного авиакрыла.