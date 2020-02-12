«Газпром нефть» выразил готовность обсудить поставки в Белоруссию по давальческой схеме

12.02.2020, 17:26, Новости дня

Глава «Газпром нефти» заявил, что компания готова обсуждать различные схемы поставок нефти в Белоруссию, в том числе давальческую.

«Когда договоримся, тогда и будем (поставлять). Мы готовы обсуждать разные схемы, в том числе и давальческую», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Белоруссия предложила российским компаниям, которые владеют АЗС в стране, использовать давальческую схему для поставок нефтепродуктов на заправки.

По давальческой схеме компания поставляет нефть, платит заводу комиссию, после чего забирает нефтепродукты и передает их на заправки.

Ранее в Минске заявили, что белорусские компании будут покупать нефть у РФ по мировым ценам, однако позже уточнили, что цена составит 83-85% от мировой стоимости.



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«Газпром нефть» выразил готовность обсудить поставки в Белоруссию по давальческой схеме

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