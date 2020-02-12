Фигурантов дела Baring Vostok перевели под домашний арест после года в СИЗО

12.02.2020, 17:24, Новости дня

Мосгорсуд изменил меру пресечения фигурантам дела Baring Vostok — партнеру инвестфонда Вагану Абгаряну, главе фонда по инвестициям Ивану Зюзину и бывшему гендиректору Первого коллекторского бюро Максиму Владимирову. Как сообщает «Интерфакс», их перевели из СИЗО под домашний арест.

Обвинение настаивало на продлении ареста.

Абгарян, Зюзин и Владимиров провели под стражей почти год.

По делу также проходят основатель инвестфонда Майкл Калви, его партнер Филипп Дельпаль, бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и бывший директор банка по инвестициям Александр Цакунов. Все они под домашним арестом.

Дело в отношении Калви и партнеров Baring Vostok было возбуждено в феврале 2019 года по заявлению партнера Аветисяна — миноритария «Восточного» Шерзода Юсупова.

По версии следствия, подконтрольная Майклу Калви компания «Первое коллекторское бюро» была должна «Восточному» около 2,5 млрд рублей. Калви и еще пятеро арестованных топ-менеджеров решили урегулировать долг на невыгодных для банка условиях, поэтому провели через собрание акционеров «Восточного» решение, по которому банк получил в счет долга от ПКБ 59,9% акций принадлежавшей коллекторскому бюро люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). На собрании Калви и его коллеги заявили, что стоимость активов этой финтех-компании составляет 3 млрд рублей. ФСБ считает, что их максимальная стоимость — 600 тысяч рублей.