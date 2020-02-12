В Кировской области мужчина избил до смерти свою мать и лег спать

12.02.2020, 17:21, Разное

В Кировской области житель избил пожилую мать до смерти, а затем спокойно отправился спать, рассказали правоохранители. Обстоятельства гибели 72-летней местной жительницы устанавливаются, подозреваемый задержан.

Инцидент произошел в Котельниче накануне. Местный житель вызвал скорую помощь, обнаружив утром, что его мать мертва. В ходе беседы с правоохранителями житель признался, до этого вечером он поссорился с женщиной, избил ее и оставил в коридоре, сам отправился спать. Утром же жительница оказалась мертва.

Предварительный осмотр показал на теле пенсионерки следы насилия, в результате экспертизы было установлено, что она скончалась от сердечного приступа, также у пенсионерки были сломаны ребра. Подробности произошедшего устанавливают сотрудники полиции.