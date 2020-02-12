В Уфе возле мусорных баков нашли тело женщины

12.02.2020, 17:21, Разное

В Уфе возле мусорных баков неподалеку от жилого дома обнаружили тело мертвой женщины. На вид погибшей около 35 лет, побоев или следов насилия при предварительном осмотре выявлено не было, рассказали правоохранители.

Инцидент произошел вчера в микрорайоне Сипайлово. Местные жители нашли тело местной жительницы и рассказали правоохранителям. Тело забрали на экспертизу для установления точной причины гибели.

Правоохранители открыли по факту произошедшего инцидента уголовное дело, подробности гибели и личность женщины на данный момент неизвестны.