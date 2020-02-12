На Кубани мужчина зарубил супругов топором за отказ купить у него мясо

12.02.2020, 17:21, Разное

На Кубани местный житель отправится под суд за преступление, совершенное шесть лет назад. По данным правоохранителей, житель зарубил семейную пару, а затем сжег их дом, так как они отказались покупать у него мясо, рассказали в СУСК РФ по краю.

Инцидент произошел в 2014 году в селе Суворовском Усть-Лабинского района. Местный житель приехал в гости к супружеской паре и предложил им купить у него мясную продукцию. Получив отказ, злоумышленник вступил в конфликт с оппонентом, между ними произошла драка. Женщина тоже вышла из дома, чтобы помочь своему мужу, причем взяла с собой топор.

Подозреваемый, по предварительным данным, использовал топор, зарубил своих оппонентов, а затем занес тела в дом и поджег их. Подробности произошедшего на данный момент устанавливают сотрудники полиции, мужчину удалось задержать только сейчас, так как он скрылся с места преступления.