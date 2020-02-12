Волна «минирований» Москвы прекратилась

12.02.2020, 17:19, Новости дня

На протяжении двух дней в правоохранительные органы не поступали угрозы «минирования» столичных объектов, сообщил знакомый с ситуацией источник.

«Последний раз массовые анонимные угрозы поступали в понедельник (10 февраля), было «заминировано» более 350 объектов, эвакуировано около 7 тыс. человек», – информирует «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По его словам, с 28 ноября 2019 года «анонимны», отправляющие сообщения о «минировании», не выходили на связь лишь по субботам, воскресеньям и в новогодние каникулы. В будние дни сообщения такого характера поступали регулярно.

В российских городах, в том числе в столице, волна лжеминирований началась 28 ноября. За два месяца с территории различных объектов в Москве пришлось эвакуировать более 1,6 млн человек.

В основном сообщения о «минировании» отправлялись с электронных адресов иностранных почтовых сервисов. Пик пришелся в Москве на 19 декабря 2019 года, тогда эвакуировано было около 170 тыс. человек.

Роскомнадзор 23 января заблокировал доступ к голландскому почтовому сервису StartMail, с адресов которого в последние несколько месяцев в тысячи российских школ, больниц и торговых центров приходили сообщения о якобы заложенных там бомбах. Однако эксперт пояснил газете ВЗГЛЯД, что блокировка голландского почтового сервиса не снизит число лжеминирований.