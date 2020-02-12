Волна «минирований» Москвы прекратилась

12.02.2020, 17:19, Новости дня

На протяжении двух дней в правоохранительные органы не поступали угрозы «минирования» столичных объектов, сообщил знакомый с ситуацией источник.

«Последний раз массовые анонимные угрозы поступали в понедельник (10 февраля), было «заминировано» более 350 объектов, эвакуировано около 7 тыс. человек», – информирует «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По его словам, с 28 ноября 2019 года «анонимны», отправляющие сообщения о «минировании», не выходили на связь лишь по субботам, воскресеньям и в новогодние каникулы. В будние дни сообщения такого характера поступали регулярно.

В российских городах, в том числе в столице, волна лжеминирований началась 28 ноября. За два месяца с территории различных объектов в Москве пришлось эвакуировать более 1,6 млн человек.

В основном сообщения о «минировании» отправлялись с электронных адресов иностранных почтовых сервисов. Пик пришелся в Москве на 19 декабря 2019 года, тогда эвакуировано было около 170 тыс. человек.

Роскомнадзор 23 января заблокировал доступ к голландскому почтовому сервису StartMail, с адресов которого в последние несколько месяцев в тысячи российских школ, больниц и торговых центров приходили сообщения о якобы заложенных там бомбах.   Однако эксперт пояснил газете ВЗГЛЯД, что блокировка голландского почтового сервиса не снизит число лжеминирований.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Волна «минирований» Москвы прекратилась

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.12 / Автоновости: Страшная месть: в Загребе владельцы электрокаров заблокировали АЗС

10.02 / Руководство интерната в Горно-Алтайске скрыло вирусную инфекцию у детей

08.02 / НАСА нашло проблемы в ПО разработанного Boeing корабля

20.01 / Соловьев: Американцы в Ливии устроили хаос и умыли руки

29.01 / Больше половины жителей Земли разочаровались в демократии

07.02 / Демократы готовятся к дебатам накануне праймериз в Нью-Гэмпшире

07.02 / Участились случаи затянутых проверок журналистов из РФ в ЕС

12.02 / Ямами на московских дорогах займется автоматическая видеоаналитика

10.02 / Полководцы Великой Победы: Минобороны опубликовало фото из архивов советских маршалов

18.12 / Мнения: Импичмент – это способ расставить ловушки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика