В 2019 году въезд в Украину запретили 675 россиянам – СБУ

12.02.2020, 17:18, Новости дня

В 2019 году Служба безопасности Украины запретила въезд в страну для 675 граждан России. Об этом ведомство сообщило 11 февраля в ответ на запрос «Українських новин».

«В 2019 году СБУ принято решение о запрете въезда в Украину 675 гражданам Российской Федерации», – говорится в ответе.

Спецслужба также объяснила, что украинским законодательством в СБУ «не предусмотрено создание отдельных баз данных или перечня лиц, которым запрещен въезд в Украину, с распределением по роду профессиональной деятельности или какому-либо другому признаку».

В 2018 году, по данным СБУ, решение о запрете на въезд в Украину было вынесено в отношении 157 граждан РФ, 83 из которых – пропагандисты.

Контроль за пересечением границы со стороны РФ был усилен после оккупации Крыма и начала российской агрессии на Донбассе.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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В 2019 году въезд в Украину запретили 675 россиянам – СБУ

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