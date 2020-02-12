Свитолина прошла во второй круг теннисного турнира в Таиланде

12.02.2020, 17:18, Новости дня

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась во второй круг теннисного турнира, который проходит в таиландском городе Хуахин, пишет официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

В первом круге украинка победила представительницу Нидерландов Бибиану Сховс со счетом 6:2, 6:4. Игра длилась один час и 19 минут.

Это была первая встреча Свитолиной и Сховс на турнирах Женской теннисной ассоциации. Украинка занимает четвертое место в рейтинге WTA, а нидерландка является 195-й ракеткой мира.

Во втором круге турнира Свитолина встретится с представительницей Австралии Сторм Сандерс, которая занимает 319-е место в рейтинге WTA.