Компания Xiaomi выпустила новый антишпионский гаджет за 14 долларов

12.02.2020, 17:14, Новости дня

Китайская компания Xiaomi выпустить новый многофункциональный детектор камер под названием Xiaomi Smoovie.

При помощи данной модели не составит труда находить всевозможные скрытые камеры, а также существенно повысить уровень сохранности своих личных вещей. Приобрести столь полезный девайс станет возможным по цене от 14 долларов. В устройстве Xiaomi Smoovie предусмотрен встроенный аккумулятор с емкостью 230 мА. Аппарат можно заряжать привычным кабелем USB.

Также можно прикрепить девайс к ценным вещам, а потом можно будет с легкостью обнаружить девайс, который в случае необходимости подаст сигнал тревоги. В компании анонсировали, что вышеуказанный режим можно активно функционировать в течение трех суток.