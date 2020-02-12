Xiaomi обещает установить в Mi 10 «экран мечты»

12.02.2020, 17:14, Новости дня

Глава компании Xiaomi объявил некоторые подробности о дисплее новых флагманских смартфонов Xiaomi Mi 10.

В частности, девайс найдет чем удивить даже самых требовательных пользователей. В частности, частота обновления экрана составит 90 Гц. Также указывается, что частота опроса сенсорного слоя получила 180 Гц. Аналогичные параметры применяются в последних моделях флагманских смартфонов Iphone.

Руководитель бренда указал также, что яркость составит 1120 кд/м2. В компании признали, что новинка будет позиционирован в качестве «дисплея мечты». Остальные параметры и характеристики нового смартфона будут известны уже завтра во время официальной премьеры флагманского девайса Xiaomi Mi 10.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Xiaomi обещает установить в Mi 10 «экран мечты»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.01 / 24 канал — украинский МИД отреагировал на визит Путина в Крым нотой протеста

19.12 / Происшествия: В атаке на ФСБ разглядели праздничный мотив

16.01 / Михалков назвал причину непопадания «Дылды» в число номинантов «Оскара»

28.01 / «Талибан» заявил, что сбил в Афганистане самолет, принадлежавший американским военным

20.01 / Численность населения Украины в течение 11 месяцев 2019 года сократилась на 230,5 тыс. человек – Госстат

11.02 / ЕСПЧ обязал выплатить €20 тысяч мужчине, которого избили кулером полицейские

10.12 / УЕФА назначил арбитров на матчи «Динамо» и «Александрии» в Лиге Европы

03.01 / Венесуэла решила продавать нефть и золото за криптовалюту

29.12 / Стороживших «беркутовцев» украинских националистов обвели вокруг пальца

04.12 / Путин заявил, что США считают космос театром военных действий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика