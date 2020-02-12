Xiaomi обещает установить в Mi 10 «экран мечты»

12.02.2020, 17:14, Новости дня

Глава компании Xiaomi объявил некоторые подробности о дисплее новых флагманских смартфонов Xiaomi Mi 10.

В частности, девайс найдет чем удивить даже самых требовательных пользователей. В частности, частота обновления экрана составит 90 Гц. Также указывается, что частота опроса сенсорного слоя получила 180 Гц. Аналогичные параметры применяются в последних моделях флагманских смартфонов Iphone.

Руководитель бренда указал также, что яркость составит 1120 кд/м2. В компании признали, что новинка будет позиционирован в качестве «дисплея мечты». Остальные параметры и характеристики нового смартфона будут известны уже завтра во время официальной премьеры флагманского девайса Xiaomi Mi 10.