Захарова по-китайски поддержала граждан КНР

12.02.2020, 17:06, Новости дня

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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова по-китайски обратились к гражданам Китая. Таким образом политик поддержала китайцев, столкнувшихся с коронавирусом COVID-19. Захарова обратилась к ним не только от себя лично, но и от всех россиян, сообщает "Россия 24".

Представитель МИД заявила, что в это непростое время вся РФ душой с Китаем. По словам Захаровой, российское государство искренне желает, чтобы китайский народ сплотился в борьбе с эпидемией.

Коронавирус получил официальное имя — теперь он называется COVID-19. В настоящее время зарегистрировано более 45 тысяч людей, которые заразились данным заболеванием. 1114 случаев имеют летальный исход.

Коронавирус зафиксировали в декабре 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала его чрезвычайной ситуацией международного масштаба. На территории России выявлены два случая заболевания вирусом.



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Захарова по-китайски поддержала граждан КНР

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