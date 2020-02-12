Британку приговорили к двум годам тюрьмы за попытку выйти из самолета в полете

12.02.2020, 17:06, Новости дня

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В Великобритании суд приговорил к двум годам тюрьмы женщину, которая пыталась открыть дверь самолет во время полета. 26-летняя Хлои Хайнс была признана виновной в создании опасной ситуации на борту воздушного судна и в нападении на члена экипажа.

Инцидент с участием британки произошел в июне 2019 года. Самолет компании Jet2, вылетевший в Турцию, вынужден был вернуться в Великобританию из-за буйной пассажирки, которая кричала, что "собирается всех убить". Стюардесса Чарли Кумбс пыталась помешать женщине открыть дверь, и та набросилась на нее.

Как сообщает Independent, суде прокурор сообщил, что Хайнс не осознавала, что делает, и ничего не помнит об инциденте, поскольку перед этим запила лекарства алкоголем.

Ущерб, нанесенный британкой, авиакомпания оценила в 86 тысяч фунтов стерлингов (около 112 тысяч долларов США).

10 февраля сообщалось о задержании в Екатеринбурге авиадебошира, который ругался матом, курил в туалете лайнера и отказывался занять свое место. Мужчину задержали в аэропорту Кольцово после посадки самолета. Мужчина получил три административных штрафа: за невыполнение законных требований командира воздушного судна, мелкое хулиганство и нарушение запрета на курение табака.



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Британку приговорили к двум годам тюрьмы за попытку выйти из самолета в полете

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