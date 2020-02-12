В Москве больницы предложили родителям наблюдать за детьми через веб-камеры

12.02.2020, 17:06, Новости дня

Московские больницы первыми в стране предложили родителям маленьких пациентов новую услугу — наблюдать за своими детьми с помощью веб-камер. Видеотрансляция ведется 24 часа в сутки. Новая система уже заработала в отделениях реанимации, где лежат недоношенные младенцы.

До чего техника дошла: маленький Дан передает привет своему папе, который находится сейчас от него за тысячи километров. Вес малыша при рождении был чуть больше килограмма. За три месяца в реанимации он набрал уже 2,5 килограмма. И все это время малыш рос буквально на глазах своих родителей — в инкубаторе установили веб-камеру. Теперь родители наблюдают за сыном на расстоянии: папа по телефону, мама — из дома по телевизору.

"Очень хорошо, что можно вывести на большой экран. Как только я прихожу домой, я сразу включаю. Очень скучаю. Он может ручкой потянуться, посмотреть в камеру, будто чувствует, что я за ним наблюдаю", — рассказывает Влада Мусина.

Подключают камеру только с разрешения лечащего врача. Онлайн-трансляцию можно открыть, пройдя по индивидуальной ссылке, на любом мобильном устройстве, компьютере и телевизоре. Такая видео-няня работает бесплатно, круглосуточно и без выходных.

Тамерлан — молодой папа. Телефон из рук не выпускает ни на секунду. Даже по дороге на работу не отводит глаз от экрана.

— Не спит! Глаза открыты, он очень бодрый у нас сегодня.

Полтора месяца назад мальчик родился недоношенным, его поместили в инкубатор. Навестить ребенка пока не всегда получается. Папа на работе, а мама — в командировке.

"Раньше ты ходишь на работу и думаешь, что там делает твой ребенок, как он себя чувствует. Переживаешь, волнуешься. Теперь можно наблюдать за ним и чувствовать, что ты рядом", — говорит Тамерлан Бутуев.

Поделиться ссылкой на трансляцию можно и с родственниками. А вот делать скриншоты с экрана и публиковать их в Интернете запрещено — это врачебная тайна. В перинатальном центре сейчас установили только несколько камер. Новая услуга понравилась не всем родителям.

"Многие семьи к этому психологически не готовы. Сами честно об этом говорят, и сами отказываются от этой услуги. Им на самом деле проще прийти. А такая возможность на сегодняшний момент есть", — объясняет Валерий Горев, главный внештатный специалист-неонатолог Департамента здравоохранения Москвы.

В будущем камеры появятся уже и в других клиниках и роддомах Москвы. Планируется, что к системе видеонаблюдения подключат около 150 реанимационных кувезов.

Текст:

"Вести-Москва"