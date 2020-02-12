Депутаты предлагают закрепить в Конституции порядок лишения экс-президентов неприкосновенности

12.02.2020, 17:06, Новости дня

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На заседании в среду комитет Госдумы по законодательству и госстроительству одобрил поправки о переносе в Конституцию РФ действующего порядка лишения экс-президентов РФ неприкосновенности, передает "Интерфакс".

Сейчас этот вопрос регулирует закон "О гарантиях президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи". Однако группа депутатов и сенаторов, входящих в рабочую группу, предлагают прописать соответствующий механизм в Основном законе РФ.

Между тем, предложения по поправкам в Конституцию, которые в итоге не войдут в основной закон, должны быть учтены на всех уровнях власти. Так считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она полагает, что здравые идеи не должны пропасть даже если не попадут в Конституцию, передает телеканал "Россия 24".



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Депутаты предлагают закрепить в Конституции порядок лишения экс-президентов неприкосновенности

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