Тодоренко отдыхает на Мальдивах с сыном и без мужа

12.02.2020, 17:06, Новости дня

Строящая карьеру в РФ украинская телеведущая Регина Тодоренко поделилась в Instagram видео танца во время отдыха на Мальдивах с ее подругой, моделью Анной Ковляшенко, и сыном Майклом.

«Песня про бабу Иру, или пора обращаться к психологу», – написала она.

Участники видео танцуют под экзотическую песню, в которой отдельные фразы напоминают словосочетание «баба Ира».

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Песня про бабу Иру или пора обращаться к психологу *

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 9 Фев 2020 в 7:57 PST

В предыдущем посте Тодоренко объяснила, почему отдыхает без мужа, российского певца Влада Топалова, который ранее часто оставался с их сыном и публиковал фото с ним.

«Вы спрашиваете: «А почему Влад Топалов с вами не отдыхает? Где ваш муж? Почему папа не рядом?». Я хочу спросить у вас: «Почему наш папа с нами не отдыхает?». Потому что он работает, как и все остальные отцы, которых дети видят уставшими и вымотанными только по вечерам после работы», – написала Тодоренко.

По словам телеведущей, оба родителя должны уделять должное внимание своим детям.

«А кто же будет зарабатывать деньги?» – спросите вы. Оба! Работать, подменять другу друга, выделять время на семейный день и своим примером показывать, какие должны быть отношения между мужчиной и женщиной!» – отметила она.

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#мысливслух #декрет для #папы Вы спрашиваете, а почему @vladtopalovofficial с вами не отдыхает? Где ваш муж? Почему папа не рядом? Я хочу спросить у вас: «Почему наш папа с нами не отдыхает?» Потому что он работает, как и все остальные отцы, которых дети видят уставшими и вымотанными только по вечерам после работы. Такие рамки — последствия общепринятых норм: мама смотрит за ребёнком, папа на работе! Отсюда дисгармония женской и мужской энергии, которую впитывает малыш с детства. Мне кажется, мало кто может похвастаться участием обоих родителей в жизни ребёнка! А потом мы бежим к психологу , жалуясь , что в 20 лет вышла замуж за мужчину, которому 45(на самом деле стараясь устранить пробел отцовского внимания) или «мужики перевелись, вообще нормальных не осталось», а почему же так? Этих парней ведь тоже воспитывали ваши мамы, когда папа был на работе! И спустя какое-то время мы понимаем , что мужчина стал мягкотелым, а мы ведь хотим рыцаря в доспехах! Поэтому я считаю, оба родителя должны уделять должное внимание своим детям. «А кто же будет зарабатывать деньги?»- спросите вы. ОБА! Работать, подменять другу друга, выделять время на семейный день и своим примером показывать , какие должны быть отношения между мужчиной и женщиной! Мы с ВМ СТРЕМИМСЯ К ТАКОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ. Не всегда гладко, но плавно подбираемся к цели! А у вас в семье , кто больше времени проводит с ребёнком? #регинатодоренко @rafflesmaldives — белоснежный пляж * Купальник — @lavarice_ Лучший Фотограф — @kovlyasha

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 9 Фев 2020 в 12:23 PST

Регина Тодоренко родилась 14 июня 1990 года в Одессе. 5 декабря 2018 года она родила сына от российского певца Влада Топалова. С Топаловым Тодоренко оформила отношения 25 октября. Новорожденный сын – первый ребенок как для Тодоренко, так и для Топалова.

В интервью программе «Осторожно, Собчак!» Тодоренко разрыдалась, рассказывая о том, что ее мужу, певцу Владу Топалову, запрещен въезд в Украину.