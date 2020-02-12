В мире: За что Филиппины выгоняют американских военных

12.02.2020, 17:05, Новости дня

Настоящую пощечину получили США от страны, которую на протяжении десятилетий считают своим «непотопляемым авианосцем» в Юго-Восточной Азии. Филиппины разрывают с Соединенными Штатами важнейший договор – соглашение о статусе американских войск в стране. Почему Манила приняла такое решение и как это скажется на противостоянии США и Китая в этом регионе мира?

Во вторник, 11 февраля, представитель МИД Филиппин вручил посольству США в этой стране уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, иначе называемого «Соглашение о посещении войск», которое спустя 180 дней окажется недействительным. Договор был заключен в 1998 году и регулировал правила пребывания американских военных на Филиппинах, их участие в учениях и гуманитарных операциях. В настоящее время на территории страны находится военная и военно-морская базы США, а также несколько узлов связи на островах.

Договор часто критиковали внутри Филиппин за то, что он в том числе определял юрисдикцию, под которой осуществлялось уголовное преследование иностранных военнослужащих, совершивших преступление. Как и в других странах, на территории которых размещены военные базы США, на Филиппинах американские военные также попадают в неприятные истории. Например, в 2005 году четверо американских морских пехотинца, обвиненных в изнасиловании 23-летней филиппинки, некоторое время скрывались в посольстве США. Позднее трое из них были оправданы, в том числе благодаря тому, что соглашение гарантировало им практически полную неподсудность местным властям.

«Мы укрепим нашу оборону и не станем полагаться на какую-либо другую страну», – сообщил президент Филиппин Родриго Дутерте, комментируя свое решение о разрыве одного из основополагающих договоров между Манилой и Вашингтоном. Дутерте раскритиковал США за их стремление всегда извлекать дополнительные преимущества из соглашения, назвал американцев «плохо воспитанными», обвинил агентов ЦРУ в прослушке его разговоров и упрекнул Вашингтон в дороговизне американского оружия, которое вынуждена закупать филиппинская армия. На специальном брифинге пресс-секретарь президента Филиппин Сальвадор Панело подчеркнул, что разрыв соглашения является «следствием серии законодательных и исполнительных действий правительства США, которые граничат с посягательством на наш суверенитет и неуважением к нашей судебной системе».

Поводом для решения официальной Манилы отказаться от многолетнего соглашения с главным военным союзником стала невыдача американской туристической визы филиппинскому сенатору Рональду дела Росе, близкому соратнику президента страны Родриго Дутерте и бывшему начальнику национальной полиции. В январе президент Филиппин пригрозил США разорвать соглашение в случае, если в Вашингтоне не пересмотрят свою визовую политику. Кроме того, Дутерте отказался поехать на мартовский саммит АСЕАН, организации стран Юго-Восточной Азии (созданной в свое время под покровительством США для сдерживания экспансии Китая).

Американская пресса и политики называют Рональдо дела Роса создателем «эскадронов смерти», при помощи которых филиппинские власти боролись с проблемой наркоторговли и нелегального оборота огнестрельного оружия. По подсчетам международных организаций, в результате действий подчиненных дела Росы погибли 5000 человек, подозреваемых в вышеупомянутых преступлениях. Между прочим, президент США Дональд Трамп однажды заметил, что Дутерте проделал «невероятную работу по решению проблемы наркотиков». Ранее Филиппины отказали в посещении страны трем американским сенаторам, призывавшим отменить все визы для филиппинских чиновников, причастных к задержанию оппозиционного законодателя Лейлы де Лимы, убежденного критика внесудебных убийств. Правда, на родине де Лиму обвиняют в получении взяток от наркобаронов в ее бытность министром юстиции.

74-летний Родриго Дутерте давно заслужил репутацию прямолинейного политика, не лезущего за словом в карман. Ранее он уже прославился на весь мир тем, что назвал бывшего генсека ООН Пан Ги Муна «дураком», а президента США Барака Обаму «сукиным сыном». Для чистокровного филиппинца, выходца с юга страны, манера искреннего выражения своих чувств на публике сыграла свою роль в успешной борьбе за президентское кресло в 2016 году. Дутерте с самого начала своей политической карьеры резко отличался от представителей традиционной американизированной элиты Филиппин, состоящей из высокопоставленных военных, латифундистов и предпринимателей, многие из которых обладают значительной долей китайской крови. Чего стоит только его заявление в разгар президентской кампании о намерении «убить 100 тысяч преступников и скормить их тела рыбам в Манильском заливе». Надо ли говорить, с каким восторгом простые филиппинцы голосовали за «народного кандидата» Дутерте?

Последние три года президент Филиппин не раз критиковал США за вмешательство во внутренние дела страны и навязывание другим нациям своих обычаев и практики.

Временами Дутерте вообще обещал убрать всех американских военных из страны, но каждый раз дальше публичных угроз дело не шло. Известно, что решение о разрыве соглашение было непростым для филиппинского руководства: для этого Дутерте пришлось преодолеть сопротивление части законодателей и членов правительства, рассматривающих военный альянс с Вашингтоном как основу безопасности Филиппин и противовес растущей военно-морской мощи Китая в Южно-Китайском море.

В частности, на прошлой неделе министр иностранных дел Теодоро Локсин предупредил, что аннулирование договора затронет порядка 300 ежегодных совместных учений с американскими военными. Локсин отметил, что прекращение действия соглашения способно оказать «сдерживающее влияние на экономические отношения» двух стран. Только в период с 2016 по 2019 годы США предоставили Филиппинам финансовую помощь в области безопасности на 500 млн долларов. Американцы также делились разведданными с филиппинскими правоохранительными органами в области борьбы с торговлей людьми, кибератаками, оборотом наркотиков и терроризмом.

Между тем, Ренато Рейес-младший, лидер крайне левой и влиятельной организации «Новый патриотический альянс», поддержал решение президента, назвав его «справедливым и необходимым», так как «Соглашение о посещении войск», по его мнению, являлось оскорблением суверенитета Филиппин и напоминало о статусе полуколонии США.

Мотивы Дутерте о разрыве договора его сторонники объясняют не только борьбой с «колониальным синдромом». Не менее важно и другое — в Маниле мало верят в решимость США защитить Филиппины, если Китай надумает захватить спорные острова и рифы в Южно-Китайском море. Пекин уже построил несколько искусственных островов в архипелаге Спратли, на который также претендуют Филиппины. Одновременно повышенная частота маневров ВМС США в Южно-Китайском море тревожит Филиппины настолько, что еще в прошлом году министр обороны страны Дельфин Лорензана предупредил, что тем самым они могут спровоцировать конфликт с Китаем. Сам президент Дутерте утверждает, что присутствие американских сил делает Филиппины потенциальной мишенью для агрессии.

Несмотря на отказ от военного соглашения со страной, имеющей огромное влияние как на филиппинских военных, так и на другие центры силы в государстве, Дутерте вряд ли думает об окончательном разрыве отношений с Вашингтоном. Прежде всего, с помощью Китая (который пока что выглядит победителем последних событий) Дутерте пытается уравновесить позиции США в регионе, заставить Вашингтон торговаться, больше вкладывать в Филиппины.

Неслучайно между странами продолжает действовать Договор о взаимной обороне между США и Филиппинами (1951), обязывающий их оказывать взаимную поддержку в случае угрозы со стороны третьих государств. Кроме того, никуда не делось и Соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве (2014). Помимо Пекина и Вашингтона, Манила не забывает делать дипломатические реверансы в сторону Москвы, так как присутствие в регионе третьей великой державы предоставляет филиппинцам дополнительную свободу маневра.

США рассматривает свои отношения с Филиппинами как оплот против растущих военных амбиций Китая в Юго-Восточной Азии. С 1998 года США вложили в оборону своего «непотопляемого авианосца», как еще принято называть Филиппины, 1,3 млрд долларов. Прекращение договора о статусе иностранных вооруженных сил может нанести удар по интересам Вашингтона в сохранении присутствия войск в Азиатско-Тихоокеанском регионе на фоне уже имеющихся трений насчет нахождения военного персонала США в Японии и Южной Корее и проблем с региональной безопасностью в отношении Китая и Северной Кореи.

Большинство американцев даже не подозревают, что более века назад, сразу после того, как США одержали верх в войне над Испанией, отобрав у нее Кубу и Филиппины, вспыхнула филиппино-американская война.

Все, что знает рядовой житель США – это то, что Тедди Рузвельт и еще несколько хороших парней приплыли в 1898 году на военных кораблях в Манильский залив и освободили филиппинцев от ужасного гнета Испанской империи. О том, что Вашингтон отказался предоставить независимость Филиппинам, потерявшим в ходе военных действий против США свыше 200 тысяч человек убитыми, ранеными и скончавшимся от болезней, большинство американских книг умалчивают. Как не распространяются на уроках истории и о знаменитом приказе американского генерала Джейкоба Смита, во время одного из карательных рейдов скомандовавшего убивать всех филиппинцев старше десяти лет. Только в 1935 году Филиппины получили статус автономии в составе США, а в 1946 году обрели, наконец, независимость.

Символично, что уведомление о прекращении договора о статусе иностранных вооруженных сил было направлено в тот же день, когда министр обороны Дельфин Лорензана присутствовал в американском посольстве в Маниле на праздновании освобождения города американскими войсками от японских оккупационных сил в 1945 году. Битва за Манилу обошлась филиппинцам более чем в 100 тысяч убитых. Произошло это не только в результате японских зверств, но и ковровых бомбардировок и артаналетов американских войск, превративших кварталы города в дымящиеся руины.

В этом вся суть американской политики в отношении Филиппин. Не в силах отпустить свой «непотопляемый авианосец», Вашингтон всегда готов поступиться интересами своего азиатского союзника ради достижения собственных целей.

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