Минпромторг оценил возможность остановки электронной промышленности из-за коронавируса

12.02.2020, 17:05, Новости дня

Возможный дефицит китайских компонентов для радиоэлектроники из-за ситуации с распространением коронавируса не приведет к остановке электронной промышленности в России, сообщил российский Минпромторг.

Директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак также сообщил, когда операторы связи смогут закупать и использовать российское оборудование для 5G, передает ТАСС.

«Я думаю, не раньше, чем через три года. Полноценной линейки, которая сейчас была бы доступна и уже реализовывалась на сети какого-либо оператора, пока нет. Мы рассчитываем, что российское оборудование появится и операторы смогут начать его использовать через 2-3 года при оптимистичном сценарии и при условии, что мы начнем работать с этого года», – сказал он.

До этого Минпромторг оценил влияние коронавируса на производство одежды и обуви в РФ и на производство машин.



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Минпромторг оценил возможность остановки электронной промышленности из-за коронавируса

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