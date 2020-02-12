В Microsoft разработали эмулятор Windows 10X

12.02.2020, 17:04, Разное

Компания Microsoft разработала эмулятор Windows 10X, который продемонстрировали осенью прошлого года на ноутбуке Surface Neo. Специалисты раскрыли специфику новой ОС на конференции 365 Developer Day.

Windows 10X разработана для устройств, имеющих 2 дисплея или складной экран. Управляется через тачскрин без мышки для компьютера. Также в новой операционной системе нет меню «Пуск». Список похож на раскладку приложений в смартфонах. Скачать ОС можно без участия пользователей, стоит лишь запустить процесс, а чтобы он закончился, нужно просто перезагрузить ПК. Сначала Windows 10X доступна только для чтения. Доступ к системе программы получат благодаря специальным интерфейсам API, так защищается реестр.

Создатели Windows 10X дают слово о стабильной производительности ОС, а значит работа не будет замедляться из-за сниженного риска сбоев. Программа имеет простой интерфейс и поддерживает приложения UWP, Win32, PWA. Планируется, что Windows 10X выйдет до конца 2020 года.