Xiaomi Mi 10 получит многорежимный адаптер NFC и водоотталкивающее покрытие

12.02.2020, 17:04, Разное

Китайский технологический гигант Xiaomi уже завтра, 13 февраля, готовится официально презентовать смартфон Mi 10. Накануне премьеры производитель обнародовал тизер, благодаря которому стали известны некоторые подробности о новинке, к примеру, наличие многорежимного адаптера NFC и водоотталкивающего покрытия.
В числе программных подробностей стало известно, что работать Xiaomi Mi 10 будет под управлением оболочки MIUI 11. Также изначально предусмотрена технология Game Turbo. Кроме этого, в смартфоне присутствует многорежимный адаптер NFC, ИК-излучатель, приёмник GPS с двумя диапазонами, вибромотор. Продумали разработчики и защиту смартфона от влаги, использовав водоотталкивающее покрытие P2i, которое уже применяется в линейке устройств от Redmi.

Немного ранее также сообщалось о ёмкой аккумуляторной батарее на 4500 мА/ч в новом Xiaomi Mi 10 и поддержке трёх видов быстрой зарядки. Первая из них – 50-ваттная проводная, вторая – 30-ваттная беспроводная, и третья – беспроводная обратная зарядка мощностью 10 Вт.



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Xiaomi Mi 10 получит многорежимный адаптер NFC и водоотталкивающее покрытие

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