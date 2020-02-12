Мнение: Украинское болото засасывает Джо Байдена

12.02.2020, 17:03, Разное

Праймериз Демократической партии в Нью-Гемпшире, с учетом предшествующих праймериз в Айове, показывают примечательную тенденцию. Джо Байден, как основной кандидат от партийного истеблишмента и Deep State сыпется и не может составить конкуренцию ни престарелому псевдо-левому демагогу Берни Сандерсу, ни даже открытому гею Буттиджичу. Уоррен, как дублер Байдена, так же отстает. И это при том, что Байден публично заявлял https://twitter.com/TrumpWarRoom/status/1227408680313851904, что после пролета в Айове, он победит в Нью-Гемпшире.

Можно говорить о том, что делишки Байденов на Украине, которые начал вскрывать Трамп, безжалостно топят Джо Байдена, как главного оппонента Трампа и уже сейчас перед руководством дем.партии стоит серьезная проблема — поддержать Берни Сандерса (который объективно популярен, но столь же объективно ненавистен руководству партии), либо же попытаться за оставшиеся месяцы сделать ставку на Уоррен или Буттиджича (рунет конечно порвет от такой кандидатуры), хотя у тех еще меньше шансов против Трампа, чем у Сандерса. Байден как продолжатель "дела Обамы" мог бы выиграть, но дело "Бурисмы" уничтожает его. Если до выборов таки доберется Сандерс, мы увидим забавное столкновения демагогии и популизма левого и правого толка.



Байден, Сандерс, Уоррен, Буттиджич и Клобушар. Нелегкий выбор для демократов.

PS. Янг уже снялся. Габбард (которую так любят российские СМИ) и Штейр снимутся в ближайшие пару месяцев. Байдену осталось еще 1-2 раза также пролететь как в Айове и Нью-Гемпшире и можно сворачивать лавочку. Остаются 4 варианта, каждый из которых не дает гарантии победы над Трампом.

PS2. Трамп анонсировал продолжение чисток в Белом Доме. Чистки будут направлены против лиц участвовавших в попытках объявить Трампу импичмент. Демократическая пресса уже вовсю сравнивает эти попытками с преследованием инакомыслящих в нацистской Германии.