Военные США в Сирии убили ребенка

12.02.2020, 16:58, Новости дня

После стрельбы американских военных по жителям сирийской деревни Хирбат-Аммо, расположенной недалеко от города Камышлы, погибли два человека, в том числе 10-летний ребенок, сообщил сирийский военный источник.

«В 10 часов утра американский патруль, состоящий из шести бронированных машин Hummer, преднамеренно проник в зону контроля сирийских властей. Машины вошли из района Алая в направлении деревни Хирбат-Аммо, где находится блокпост сил национальной обороны», – рассказал собеседник РИА «Новости».

Он пояснил, что жители деревни не позволили патрулю пройти туда и стали кидать камни в автомобили военнослужащих США.

«Американские солдаты открыли огонь, в результате которого погиб десятилетний Джума Сулейман Барре», – добавил источник. По его словам, также погиб один взрослый, другой получил ранения.

В результате последовавших столкновений один военнослужащий США также был серьезно ранен, четыре бронетранспортера получили повреждения, отметил собеседник.

Напомним, в среду в районе Камышлы на северо-востоке Сирии произошло боестолкновение отряда возглавляемой США международной коалиции с проправительственными сирийскими силами.

Ранее появились сообщения, что американцы открыли огонь по местным жителям, которые в деревне Хирбат-Амму преградили путь военной колонне США, направлявшейся к сирийскому блокпосту. Погиб местный житель. После этого, как утверждалось, произошел бой между американскими военными и жителями деревни, в котором погиб один солдат США.

Затем, сообщили сирийские СМИ, авиация ВВС США нанесла удары по деревне.