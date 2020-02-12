Песков опроверг сведения о предложении Путина Лукашенко объединить Россию и Белоруссию

12.02.2020, 16:58, Новости дня

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг сообщения, что Владимир Путин якобы предлагал президенту Белоруссии Александру Лукашенко объединение двух стран.

«Это не так, они говорили об углублении союзной интеграции», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Ранее западные СМИ написали, что Путин предложил внести поправки в Конституцию якобы из-за отказа Лукашенко создать союзное государство, что помогло бы обойти ограничения по президентским срокам.

Лукашенко ранее заявлял, что Белоруссия никогда не собиралась и не собирается входить в состав другого государства, «даже братской России».



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Песков опроверг сведения о предложении Путина Лукашенко объединить Россию и Белоруссию

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